بريطانيا تصدر نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: مكي معمري "عن ديلي ميل"

تلقى البريطانيون، اليوم، إرشادات ونصائح رسمية مهمة حول كيفية الحفاظ على سلامتهم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عندما يكونون في الخارج أو في المنزل، وحث المسؤولون في المملكة المتحدة على ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وفي بعض المحلات، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي.

ونصحت السلطات البريطانية المواطنين بمواصلة غسل أيديهم، والعمل من المنزل إذا أمكن، والتنقل مشياً أو عن طريق ركوب الدراجات. والمبادئ التوجيهية للوقاية من فيروس كورونا هي جزء من خطة الخروج من الحجر الحكومية، المكونة من 50 صفحة، وتوصي أيضاً، بغسل الملابس بانتظام والحفاظ على تهوية جيدة للمنازل.

وفي الإرشادات، يقول مسؤولو الصحة إن "خطر الإصابة بالعدوى يزداد مع قربك من شخص آخر". ويحذرون من أن مقدار الوقت الذي تقضيه في الاتصال الوثيق مع شخص ما هو عامل خطر حاسم آخر".

وعلى سبيل المثال، تقول إحدى نصائح الحكومة: "من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا مررت بجانب شخص آخر في الشارع".

وتوصي منظمة الصحة العامة في إنجلترا، بأن يحاول الأشخاص الابتعاد مترين عن الآخرين، على الأقل كإجراء وقائي، وتقول في النصيحة: "الشيء الرئيسي هو ألا تكون قريبا جداً من الناس، قدر الإمكان".

ويجب على البريطانيين، أيضاً، غسل ملابسهم بانتظام، وفقاً للإرشادات الصادرة، اليوم. وأظهرت الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأقمشة، لعدة أيام؛ ولكنه يموت غالباً بعد بضع ساعات.

ويجب أن تكون المنازل والمباني جيدة التهوية، للحد من انتشار الفيروس التاجي القاتل، وتقول إحدى النصائح: "تشير الدلائل إلى أن الفيروس أقل احتمالية للانتقال في المباني جيدة التهوية وفي الهواء الطلق. في الطقس الجيد، حاول أن تترك النوافذ والأبواب مفتوحة في الأماكن التي يتواصل فيها الناس، أو نقل النشاط إلى الخارج إذا استطعت".

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