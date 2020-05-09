بعد انتشار كورونا والدبابير القاتلة.. حشرة عملاقة تغزو أميركا

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن سي إن إن)

شهدت ولاية واشنطن أول حالات لوباء كورونا في أميركا، ثم انتشار الدبابير القاتلة، والآن تواجه عدوا جديدا يتمثل في ما يسمى بـ"عثة الغجر الآسيوي". حيث أضافت هذه الحشرة العملاقة أزمة أخرى إلى قائمة الأزمتين الأخرتين في الولاية، وجعلت واشنطن تتعامل مع عدو جديد إضافة إلى العدوين السابقين: وباء كورونا والدبابير القاتلة.



في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال العلماء أنهم رصدوا هذه القوارض الآسيوية العملاقة في الولاية - ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى هناك.



وأعلن حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي حالة الطوارئ، قائلاً إن هناك "خطر وشيك من إصابة الولاية بالآفات النباتية في أجزاء من مقاطعة سنوهوميش، بسبب هذه الحشرة الوافدة. حيث تهدد هذه الآفات المحاصيل على مستوى الولاية، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الوضع الزراعي.



وذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن هذه الحشرات يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة وواسعة النطاق على الموارد الطبيعية ويمكن لكل عثة أن تضع مئات البيض في وقت قصير الذي ينتج بدوره مئات من اليرقات الشرهة التي قد تتغذى على أكثر من 500 نوع من الأشجار والشجيرات.



وأضافت الوزارة أن الإصابة الكبيرة للأشجار بعثة الغجر الآسيوية يمكن أن تفسدها بالكامل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الأوراق، هذا إضافة إلى إضعاف الأشجار والشجيرات بشدة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. ويمكن أن يؤدي ذلك الى تساقط الأوراق المتكرر وموت أجزاء كبيرة من الغابات والبساتين والمناظر الطبيعية.



وجاء في الإعلان أن العث الغجري الآسيوي والعث الهجين الآسيوي الأوروبي يمثلان تهديدا للموارد الزراعية. وقالت الوكالات الحكومية: "بما أن العث يمكن أن يطير لمسافات طويلة، فمن المحتمل أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد".

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