التأجيل فرصة للتغيير

أعاد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس آسيا، من يناير 2027 إلى ديسمبر من العام نفسه، ترتيب حسابات المنتخبات، لا مواعيد مبارياتها وحدها. فبعض الاتحادات باتت أمام أسئلة تتعلق بعقود المدربين وبرامج الإعداد والارتباطات المحلية؛ وفي كوريا الجنوبية، مثلاً، أعاد الموعد الجديد فتح النقاش حول مستقبل الجهاز الفني المؤقت. أما في الإمارات، فالسؤال الأهم: ماذا سيتغير في خطة منتخبنا؟

التأجيل ليس مكافأة تلقائية، بل اختبار لجودة التخطيط والقرار. فالمدرب الذي كان يتهيأ لبطولة بعد أسابيع أصبح أمام فترة أطول تتطلب أهدافاً مرحلية جديدة، وتحديد المسؤوليات، ومراجعة ما يحتاج إلى تصحيح. وهنا لا يكفي تمديد البرنامج السابق؛ المطلوب توضيح ما سيُضاف إليه، ولماذا.

ويخوض المنتخب الوطني، اليوم، مواجهة ودية أمام هندوراس في أبوظبي، قبل لقاء سورية، الثلاثاء المقبل، في العين. وتأتي المباراتان في توقيت يمنح الجهاز الفني فرصة لإعادة تقييم احتياجات المنتخب في ضوء الموعد الجديد لكأس آسيا. فهل تعكس الاختيارات الحالية أدواراً تكتيكية واضحة؟ وهل تضيف العناصر الجديدة حلولاً فنية تعالج نواقص الأداء، أم تكتفي بتوسيع قائمة البدائل؟وتتجاوز الخطة المعسكرات إلى العلاقة مع الأندية؛ فاستمرارية مشاركة اللاعبين، وتوزيع الأحمال، وتنوع المنافسين، واستقرار الهيكل الأساسي عناصر تؤثر في جودة الإعداد، كما أن استثمار الفترة الإضافية لا يعني الإكثار من المباريات بقدر ما يعني اختيار مواجهات تكشف ما يحتاج المنتخب إلى تطويره، وتمنح الجهاز الفني فرصة لاختبار حلول مختلفة.

ثم يأتي السؤال الأصعب: كيف نقيس التقدم؟ يمكن أن تشمل المؤشرات قدرة المنتخب على الخروج من الضغط، وتنظيمه عند فقد الكرة، وصناعة الفرص، وفاعلية التبديلات، والتكيف مع تغير سير المباراة. وتحتاج هذه المؤشرات إلى مراجعات دورية تحدد ما تحقق وما يحتاج إلى تعديل، بدلاً من انتظار نتيجة البطولة للحكم على المشروع بأكمله.

لقد منح التأجيل المنتخب وقتاً أطول، لكنه لم يمنحه أداءً أفضل بعد. والقيمة الحقيقية لهذا الوقت ستتحدد بالقرارات التي تُتخذ الآن، وبما يتغير فعلاً داخل الملعب.

فهل نضيف عاماً إلى روزنامة المنتخب، أم نضيف تطوراً يمكن قياسه؟

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.