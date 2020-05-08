الكونغرس يدرس إطلاق اسم «طبيب ووهان» على شارع سفارة الصين بواشنطن

المصدر: واشنطن - أ. ف.ب

اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي إطلاق اسم طبيب توفى في مدينة ووهان الصينية ولاحقته السلطات لأنه كشف تهديد فيروس كورونا المستجد، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن.

وسيثير النص الذي تقدم به مجلسا الكونغرس غضب الصين بالتأكيد.

ويقترح النص تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن «لي وينليانغ بلازا» بدلا من«إنترناشيونال بليس».

وكان لي وينليانغ طبيب العيون البالغ من العمر 34 عاما، أبلغ زملاءه في نهاية ديسمبر بظهور فيروس تاجي في مدينة ووهان. لكن الشرطة الصينية استدعته واتهمته بنشر شائعات.

وأثارت وفاته بكوفيد-19 في فبراير حزنا وغضبا على شبكات التواصل الاجتماعي وتحول إلى بطل وطني، في ما يتناقض مع وضع المسؤولين المحليين الذين يشتبه بأنهم حاولوا إخفاء مدى خطورة المرض.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون المعروف بتشدده حيال الصين«سنعمل على ألا يتم نسيان اسم لي وينليانغ أبدا، عبر وضعه بشكل دائم أمام سفارة بلده المسؤول عن موت عديدين، وهو أمر حاول لي تجنبه».

وكان أعضاء في الكونغرس اقترحوا في 2014 تسمية الشارع نفسه ليو تشياوبو، على اسم حائز جائزة نوبل للسلام الذي سجن بسبب انتقاداته للنظام الصيني.

لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون بعدما أكد الرئيس حينذاك باراك أوباما أنه سيعطله لتجنب تسميم العلاقات بين واشنطن وبكين.

وبدا الرئيس الحالي دونالد ترامب حازما حيال الصين التي يخوض معها حربا تجاريا قبل أن يحمّلها في الأسابيع الأخيرة مسؤولية انتشار الوباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news