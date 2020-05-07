إيفانكا ترامب تنهي مكياجها في 8 دقائق فقط

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن مجلة "مايكي"

تتبع ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، جدولاً يومياً صارماً جداً من ضمنه شرب كوب كبير من الماء والليمون في الصباح، والتأكد من مراجعة محتويات صندوق بريدها قبل النوم.

وظلت إيفانكا ترامب تحظى بشعبية كبيرة حتى قبل أن تتواجد داخل البيت الأبيض. وبصرف النظر عن كونها الابنة الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإنها على الأرجح «أكثر شخص مفضل لديه»، وأفادت تقارير أن إيفانكا حققت الكثير من النجاحات التي جعلتها محببة لدى والدها.

وبدأت تهتم بالأزياء والاناقة عندما كانت في سن المراهقة، كما أصبحت أيقونة في عالم العقارات بسبب إنجازاتها. إلى جانب ذلك سعت إيفانكا أيضًا لامتلاك الشركات ونشر الكتب.

هذا هو السبب الذي جعل قطاعا كبيرا من الشعب الاميركي وبعض شعوب العالم مفتونين بحياتها الشخصية، وتحديداً روتينها وعاداتها، حيث تشير تقارير إلى أنها جدولها اليومي يتصف بالصرامة، والذي ساعدها في نجاحاتها وإنجازاتها.

وتستيقظ في العادة عند الساعة 5:30 صباحاً، وهي نفس الساعة التي يستيقظ فيها والدها.

وذكرت المصادر أنها لا تستطيع التخلي عن عادة فحص هاتفها على الفور قبل ان تنهض من سريرها، ثم تتناول كوباً كبيراً من الماء بالليمون بعد مغادرتها السرير، ثم تنهي مكياجها في 8 دقائق فقط على خلاف العديد من النساء، ثم تطالع صحيفتي "نيويورك بوست"، و"وول ستريت جورنال"، والجزء الأول من صحيفة "نيويورك تايمز".

ومن ممارساتها المعهودة عند الصباح الاستغراق في جلسة «تأمل» لمدة 20 دقيقة، وتعلق على ذلك بأن هذه الجلسة تساعدها على تهدئة مزاجها والسماح لها بالتفكير بصفاء، ثم توقظ أطفالها، عند الساعة السابعة بعد انهاء ممارستها للرياضة وجلسة المكياج، وتقول إنها درجت على التركيز على اطفالها بمجرد استيقاظهم.

ولكي تتجنب «الإرهاق الفكري»، تقول إنها وأطفالها يتناولون الزبادي والتوت اليوناني أو رقائق الشوفان مع إضافات مثل بذور الشيا والتوت وبذور الكتان والقرفة والجوز واللوز.

وخلال الفطور تشرب إيفانكا كأساً من الماء بالليمون والقهوة. كما زعمت التقارير أنها تحب قراءة الصحف على مدار اليوم وتقضي معظم وقتها في إنهاء مهامها.

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