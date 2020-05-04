عالم روسي يحدد شرط اكتساب المناعة ضد "كورونا"

أعلن دكتور في العلوم الطبية وأستاذ الفيزيولوجيا المرضية في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى التي تحمل اسم ي. م. سيتشينوف، أنطون ييرشوف، أن هناك شرط لاكتساب الجسم مناعة ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "روسيسكايا غوزيتا" الروسية عن ييرشوف، فإن الحالة المثلى لاكتساب المناعة هو أن يصاب المريض بأعراض متوسطة غير حادة وعدم الإفراط في استخدام الأدوية.

وأوضح العالم، أن المناعة اللازمة لحماية الجسم قد لا تتشكل في حالتينو، هما معاناة المريض من أعراض خفيفة جدا أو شديدة للغاية.

وفي الحالة الأولى، لا يتم العثور على الكمية المسموح بها من الفيروس في جسم الإنسان من أجل تطوير الأجسام المضادة، أما في الحالة الثانية، لا يتم تشكيل الحصانة، والسبب هو إرهاق الجسم فتذهب كل قواه لدعم الحياة، وأوضح ييرشوف أن "الجسم ببساطة ليس لديه قوة كافية، أي البروتينات الكافية لتشكيل الأجسام المضادة".

كما أشار الإخصائي، "نظرا لحقيقة إن هذا المرض مثل السارس، هناك افتراض بأن المناعة ضد "كوفيد-19" ستصل لمدة عامين"، وأضاف، أنه لا يوجد أي دليل لإثبات صحة ذلك بعد.

في وقت سابق، أعلن العلماء أن مدة المناعة التي يكتسبها الجسم ضد فيروس كورنا تعتمد على مدة الإصابة، مشيرين إلى أن المصابين الذين كان لديهم أعراض خطيرة وتماثلوا للشفاء، يكون تاريخ انتهاء الأجسام المضادة في الجسم حوالي 18 شهرا.

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