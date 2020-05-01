مرتديًا كمامة.. إمبراطور اليابان يحتفل بالذكرى الأولى لتنصيبه

المصدر: طوكيو - د. ب. أ

احتفل الإمبراطور الياباني ناروهيتو اليوم الجمعة بالذكرى السنوية الأولى لجلوسه على عرش الأقحوان في ظل حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانحنى الإمبراطور البالغ من العمر 60 عامًا، مرتديًا كمامة، لأفراد من الشعب اصطفوا على طول الطريق أثناء دخول سيارة تقله إلى القصر الإمبراطوري في الصباح لحضور مهرجان شهري.

وأجبر الوباء الحكومة على إلغاء زيارة كانت مقررة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا خلال الربيع بالإضافة إلى إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور في فبراير الماضي.

واعتلى ناروهيتو العرش في الأول من مايو 2019، بعد يوم واحد من تنازل والده أكيهيتو، الذي استمر في الحكم لثلاثة عقود، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

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