خطيبة رئيس الوزراء البريطاني تنجب "ولداً"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

أنجبت كاري سيموندس خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مولداً ذكراً بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة بي.إيه الإعلامية.

وقال الناطق باسم جونسون وخطيبته إن الطفل "ولد في مستشفى في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وأنه ووالدته في صحة جيدة".

وأوضح المتحدث أن جونسون وخطيبته يشعران "بسعادة غامرة".



وقدم رئيس الحكومة البريطانية وخطيبته الشكر الجزيل لطاقم العاملين في الخدمات الصحية.



وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة، وأصيبت خطيبته (32 عاما) بالعوارض نفسها.

وأعلن جونسون وسيموندس خطبتها في فيراير الماضي تمهيدا لزواجهما سريعا، وهي وتعيش معه في مقر رئاسة الحكومة بعد وصول الاخير إلى هذا المنصب



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