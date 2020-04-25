اكتشاف "صالونين" تحت الأرض في ألمانيا.. والشرطة تضبط الزبائن والحلاقين

المصدر: برلين - د ب أ

اكتشفت الشرطة الألمانية صالونين غير قانونيين لتصفيف الشعر باثنين من الأقبية أسفل منزلين في دائرة ميلتنبيرج بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن الزبائن اصطفوا داخل قبوي المنزلين، مشيرا إلى أن الحلاقين كانا مزودين بعدة حلاقة احترافية.



وأضاف المتحدث أن اثنين من الزبائن كانا يجلسان منتظرين دورهما في الحلاقة بقبو في منطقة إلزينفيلد بالمدينة، مضيفا أن الشرطة ضبطت أمس الجمعة أيضا أحد الزبائن في قبو بحي موملينجن.



وكان المواطنون الألمان أبلغوا الشرطة بعد مراقبتهم للموقف في كلا الحالتين، وتجري الشرطة حاليا تحقيقات مع الزبائن الثلاثة المحتملين.



وفي حال ثبوت الواقعة يواجه هؤلاء تهمة انتهاك قانون الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.



ويجري رجال الشرطة أيضا تحقيقا فيما إذا كان الحلاقان لديهما ترخيص وأن نشاطهما مسجل لدى السطات المختصة وما إذا كان العمل مقابل أجر أم لا .

