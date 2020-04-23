السعودية: تسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7 وفيات

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 13930 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 11884حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 113حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 1925 حالة، فيما سجل عدد 7 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 121 حالة وفاة.

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