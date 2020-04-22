زوجان في رحلة بحرية لا يعلمان شيئاً عن تفشي كورونا !

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن "ديلي ميل")

لم يكن لدى الزوجان ريان أوزبورن من مانشيستر في بريطانيا، وإيلينا مانيفيتي من لومباردي في إيطاليا، أية فكرة عن تفشي وباء كورونا حتى قررا الرسو بقاربهما في أحد موانئ البحر الكاريبي.



وكان الزوجان قد تركا عملهما عام 2017 واشتريا قاربا للسفر حول العالم. وخرجا في رحلة بحرية نهاية فبراير الماضي من جزر الكناري نحو سان فنسنت في البحر الكاريبي، وهي رحلة تبلغ 3 آلاف كيلومتر. وكانا قد طلبا من عائلتيهما عدم إبلاغهما أية أخبار سيئة. ولكن عندما اقتربا من البحر الكاريبي قيل لهما إن العديد من الجزر مغلقة في وجه الزوار لحماية سكانها من فيروس كورونا.



وقال الزوجان لدى مغادرتهما جزر الكناري إنهما كانا يعلمان بوجود فيروس في الصين ولكنهما لم يكونا يعرفان أنه يمكن أن يؤثر على رحلتهما.



وقالت مانيفيتي لمحطة "بي بي سي": "سمعنا أنه يوجد فيروس في الصين، ولكن المعلومات كانت محدودة جدا واعتقدنا في وقتها أننا يمكن أن نصل إلى بحر الكاريبي في غضون 25 يوما. وأبلغنا عائلتينا وأصدقائنا أننا لانريد سماع أي أخبار سيئة".



ومن جهته قال أوزبورن: "حاولنا في البداية الرسو في إحدى الجزر الفرنسية في الكاريبي ولكن عند وصولنا إلى هناك اكتشفنا أن كل الحدود مغلقة، وأن الجزر في حالة عزل كامل. وحتى في ذلك الوقت اعتقدنا أنه إجراء وقائي. واعتقدنا أن الجزر لاتريد المخاطرة من أجل بضعة سياح يمكن أن ينقلوا العدوى للسكان المحليين".



ومن جهتها، قالت مانيفيتي إنه نظرا إلى أن جنسيتها إيطالية رفض الجميع نزولهما إلى أراضيهم بسبب انتشار الفيروس في موطنها لومباردي.



ونظرا إلى أن الزوجين تابعا رحلتهما عبر جهاز "جي بي اس" فقد كانا قادرين على إقناع الآخرين أنهما كانا في البحر خلال الفترة الماضي، أي أنهما كانا في حالة حجر طبيعي.



وأصبح الزوجان اللذان يقيمان الآن في جزيرة سان فنسنت عاجزان عن إكمال رحلتهما في الوقت الراهن لأن معظم الموانئ مغلقة في وجهيهما.