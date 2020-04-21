مقتل 6 سوريين و3 لبنانيين في جريمة لم تتضح ملابساتها

المصدر: بيروت - أ ف ب

قتل تسعة أشخاص لبنانيين وسوريين، بينهم طفلان، الثلاثاء في جريمة لم تتضح ملابساتها حتى الآن في بلدة بعقلين جنوب شرق بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم العثور على جثث القتلى التسعة في منزل وفي نقاط عدة في المنطقة الحرجية في محيطه في بعقلين في منطقة الشوف، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أن غالبية الضحايا قتلوا جراء إطلاق نار من بندقية صيد، فيما قتلت المرأة بسكين.

وأوضح أن القتلى هم ستة سوريين، بينهم طفلان، وثلاثة لبنانيين، بينهم امرأة.

واستنكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب "الجريمة المروعة"، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.