نوادر حجر "كورونا".. لافتات تعرض "زوجي للبيع" و"يرجى إزالة 2020 من الجهاز"

المصدر: إعداد: مكي معمري "بورد باندا وديلي ميل"

يوجد ثلث العالم، الآن، في حالة حجر صحي، ومن الطبيعي أن يبدأ مزاج الكثيرين في التلاشي، بعد أسابيع متواصلة في المنزل. ومع ذلك، فإن الجلوس بين أربعة جدران، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، يمكن أن يؤثر سلباً على أي منا.

لم يفوت بعض الأشخاص الفرصة للتعبير عن امتعاضهم أو سخطهم، فقد وضعوا لافتات عليها عبارات طريفة، لوصف واقعهم اليومي، في العيش المنعزل. ومن بين هذه اللافتات المسلية، واحدة كتب عليها "زوجي للبيع"، معلقة على شرفة أحد المنازل في الولايات المتحدة. وأخرى، كتب عليها "يرجى إزالة 2020 من الجهاز لأن بها فيروس".

وخارج قاعة سينما، في ميشيغان، كتب على لوحة العرض، "يعرض الآن.. يمنع اللقاءات من أي نوع."

وعندما يكون التنفيس عبر الهاتف أو عبر مكالمة فيديو غير كافٍ، فقد اختار الناس من جميع أنحاء العالم التعبير عن إحباطهم، من خلال نشر لافتات خارج منازلهم.

على الرغم من أن اللافتات تعبر على حالة من الإحباط، فإنها على الأقل تعرض بعض الفكاهة والمرح، في وقت عدم اليقين. وتقول إحدى اللوحات في نيوجيرزي "لا تجتمعوا بكثافة. حتى نوح (عليه السلام) أخذ من كل زوج اثنين".

وفي بريستول البريطانية، علق أحدهم لافتة على نافذته تقول، "إذا كنت تكافح للبقاء في المنزل فاحلق حاجبيك."

وفي هذه المسألة، تقول الأخصائية في الطب النفسي الاجتماعي، بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نعومي أيزنبرغر، إن "وضعنا الحالي، مع انقطاع مليارات الأشخاص عن حياتهم الطبيعية، غير مسبوق". وأشارت الخبيرة المعروفة ببحوثها حول كيفية تصرف الدماغ عندما يعاني من الرفض والانفصال الاجتماعي، إلى أهمية الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في محاولة البقاء على اتصال مع أولئك الذين يهتمون بهم.

وأضافت الخبيرة في علم الأعصاب السلوكي والطب النفسي بجامعة شيكاغو، ستيفاني كاسيوبو، أن تعديل تفكيرنا وتوقعاتنا هو المفتاح لتجنب مشاعر الوحدة، موضحة، "الآن تعيش بمفردك، وليس لديك خيار؛ لذا يمكنك إما الصراخ طوال اليوم أو تحقيق أقصى استفادة من هذا الوضع".

وهو بالضبط ما يفعله هؤلاء الناس من خلال لافتاتهم. وبشكل واضح أم لا، هم يتبعون هذه النصائح ويتواصلون مع بعضهم البعض في وقت العزلة باستخدام الفكاهة والمرح، وهم يحققون أقصى استفادة من الحجر المنزلي.