شاب بلجيكي يتلقى "غرامة كورونا" 14 مرة

المصدر: ترجمة: مكي معمري (عن "براسلز تايمز")

من المقرر أن يمثل شاب، من بروكسل، يبلغ من العمر 19 عاما، أمام المحكمة، الشهر المقبل، بتهمة تجاهل قواعد الحجر الصحي، وذلك بعد تلقيه الغرامة ال14 من شرطة العاصمة البلجيكية، منذ تطبيق الإجراءات، قبل أكثر من شهر.



وفي الحادثة الأخيرة، رصدت الشرطة شابين، أثناء جلوسهما على درج مكتبة "مومن بونت" العامة، في وسط بروكسل، في خرق واضح لقواعد البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي. وعندما تم التحقق في هويتهما، تبين أن كلاهما مخالفين سابقين، وعندما تم نقلهما إلى مقر الشرطة القريب من "الساحة الكبيرة"، وُجد أن واحد منهما تم تغريمه 13 مرة، من قبل.



وتم تحويل الشابين إلى مكتب المدعي العام، وحُدد موعد للمثول أمام المحكمة، في 8 مايو، بقصر العدالة، في بروكسل.



وبموجب قواعد الإغلاق، يجوز للشرطة إصدار إشعار الغرامة، الذي يمكن أن يدفعه المُخالف طواعية، وإذا لم يكن كذلك، فسيتم محاكمته. وتتوقع مكاتب المدعين العامين، في جميع أنحاء بلجيكا، أن يتجاوز إجمالي الغرامات التي سيتم جمعها، مليون يورو، الأسبوع المقبل.



وقد حصل رفيق الشاب على غرامة ثانية، لخرقه القواعد، وأخرى لحيازة المخدرات، وكان قد أُلقي القبض عليه في عملية تفتيش سابقة قامت بها الشرطة في الأحياء الشعبية.