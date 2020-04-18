طبيب فرنسي يتوقع موعد اختفاء فيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر الطبيب الفرنسي العالمي ديدييه راؤول، مقطع فيديو يكشف فيه تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة مارسيليا، وقال راوول: "هنا في مارسيليا بدأ الوباء بالتلاشي، ومن المحتمل أن يختفي الفيروس خلال هذا الربيع، في الأسابيع القليلة المقبلة، متابعا "هذا ليس أمرا مستغربا، بل هذا ما يحدث عند انتشار أي وباء فيروسي تنفسي".

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تطرق الطبيب للحديث عن نتائج استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" مع "الأزومايتريسين" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد 19".



وأضاف: "نحن مسرورون للغاية. تم علاج 2628 بواسطة البروتوكول الخاص بنا. ويمكن القول إن عدد الوفيات لم يتخط نسبة الـ0.5%. هي نتيجة مذهلة على المستوى العالمي".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قام بزيارة ديفيد راؤول، ليطلع على العلاج الذي اعتمده لعلاج البعض من مرضى فيروس كورونا المستجد.

وبخلاف ما ذكرته "سبوتنيك" الروسية، قال موقع " the daily beast" الأميركي، إن الطبيب الفرنسي استحوذت نتائجه على خيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحينما قام ماكرون بزيارة معهد أبحاث الطبيب في مارسيليا أفاد راؤول بأن موظفيه عالجوا 1061 مريضاً بحالات مؤكدة من COVID-19 باستخدام هيدروكسي كلوروكوين. بعد 10 أيام من العلاج.

وذكر الموقع أن هناك عدة أسباب لعدم تبني نتائج راؤول بشكل جماعي، وبعضها له علاقة بالمنهجية، والبعض الآخر بالرجل نفسه الذي وصفه الموقع بـ"الباحث غريب الأطوار".

وتابع الموقع: "راؤول ، 68 عاماً ، لطالما طور صورته كأيقونة علمية وغريب الأطوار، بشعر طويل ولحية جذابة، أعلن سابقاً أن التنبؤات بتغير المناخ سخيفة، وذكر بشكل قاطع أن الأرض ليست دافئة، خلافا للرأي الجماعي تقريبا من قبل العلماء الذين هم حقا خبراء في علم المناخ".

طالع أيضاً