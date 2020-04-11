طورها علماء هنود.. سماعة ذكية تسجل دقات قلب مرضى كورونا عن بعد

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن إنديا توداي)

استطاع فريق من المعهد الهندي للتقنية في بومباي تطوير «سماعة طبية رقمية» يمكنها الاستماع إلى دقات القلب عن بعد وتسجيلها، ما يقلل من خطر إصابة أخصائيي الرعاية الصحية بعدوى كورونا من الأشخاص المصابين. ويتم إرسال البيانات أو الصوت الصادر من صدر المريض لاسلكيًا إلى الطبيب بمساعدة تقنية «بلوتوث»، ما يلغي الحاجة إلى الاقتراب من المريض لأخذ القراءات، وفقًا لأعضاء الفريق.



وحصل هذا الفريق على براءة اختراع للجهاز الذي يسجل الصوت الصادر عن المريض ويخزنه كجزء من السجل الصحي للمريض. ويمكن مشاركة هذا السجل مع أطباء آخرين للتحليل وكذلك المتابعة.



ومن خلال تعاونه مع شركة ناشئة تسمى «ايوديفايس» تابعة للمعهد الهندي للتقنية، أرسل الفريق ألف سماعة طبية من هذا النوع إلى مستشفيات ومراكز رعاية صحية مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتم تطوير المنتج بمساعدة مدخلات سريرية من الأطباء في مستشفى ريلاينس ومستشفى بي دي هندوجا.



ويقول أحد المطورين للجهاز، واسمه أدارشا كي، إن «الذين تثبت إصابتهم بالفيروس يعانون من ضيق التنفس، ما يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. ويستخدم الأطباء سماعة الطبيب (التقليدية) للاستماع إلى أصوات الصدر مثل الصفير والاصوات التي تظهر مع تطور المرض»، ومع ذلك، فإن هذا يشكل خطرًا على الأطباء، كما يتضح من ارتفاع الإصابات المبلغ عنها بين المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعالجون مرضى كورونا.



وقال أدارشا وهو يوضح تفاصيل حول السماعة الرقمية، «إنها تتكون من أنبوب متصل بسماعة أذن، الأنبوب ينقل الأصوات من الجسم مع التخلص من ضوضاء الخلفية التي قد تتداخل مع التشخيص». ويضيف: «الميزة الثانية هي أن السماعة الطبية قادرة على تضخيم وفلترة عدة أصوات وترجمتها إلى إشارة إلكترونية، والتي يمكن تضخيمها أكثر للاستماع إليها بوضوح».

وتابع: «يمكن بعد ذلك ترجمة الإشارة كصوت قلب على هاتف ذكي أو كمبيوتر محمول. وعلى النقيض من ذلك، فإن سماعة الطبيب العادية تكون محدودة الوظائف عندما يتعلق الأمر بتضخيم الأصوات ولا توجد بها طريقة لتسجيل تلك الأصوات والمشاركة بين مكان وآخر، ما يعني أنه لا يمكن رؤية الرسم البياني وتحديد الشذوذ».