مدرس يمشي 5 أميال يومياً لنقل الطعام إلى 78 تلميذاً

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن الإندبندنت)

توصل نائب المدرس الأول في مدرسة ويسترن الابتدائية في غرمسبي في مدينة لينكولنشير البريطانية، زين باولز، إلى طريقة فريدة تضمن أن يحصل طلابه على وجباتهم المدرسية المجانية، اذ أنه يمشي نحو خمسة أميال لتوزيع الوجبات على 78 طالب يوميا، ويبلغ وزن هذه الوجبات التي يحملها في حقائب وأكياس على كتفه نحو 18 كيلوغراما.



ويستغل هذا المدرس الذي كان جنديا سابقاً، هذه الجولة اليومية على منازل تلامذته، للاطمنئان على صحتهم خلال تفشي جائحة كورونا في بريطانيا. ويضع المدرس وجبة الطعام أمام باب المنزل ويدق على الباب وينتظر على الرصيف أو في حديقة المنزل حتى يأتي من ياخذها.



وتتناوب المدرسة الأولى كيم ليش، مع مدرس آخر، توصيل 25 وجبة إضافية بالسيارة، إلى عائلات تسكن في أماكن بعيدة في رحلة ذهاب طويلة تبلغ أحيانا 15 ميلا يوميا. ويحق لـ 41% من الأطفال في مدرسة ويسترن الابتدائية الحصول على وجبات مدرسية مجانية. ووفق منظمة «إنهاء فقر الأطفال» فإن 34% من الأطفال يعيشون حياة الفقر في غرمسبي.



وقال المدرس باولز لصحيفة الإندبندنت إن توصيل الوجبات بصورة يومية إلى الاطفال كان «أمرا رائعا ويبعث على التواضع» كما أن العديد من اباء الأطفال الذين يوصل لهم الوجبات كانوا ممتنين كثيراً له.

وأضاف: "كان الآباء والأطفال يأتون إلى النافذة أو الباب ليرحبوا بي، في حين أن بعض الآباء كانوا يرغبون الحديث معي، واعتقد أنني أنا الرجل الوحيد الذي يتحدثون معه في ظل الحجر الصحي. ولطالما كان الاهتمام الذي يبديه الأهالي بي يشعرني بالإحراج والخجل، ولكننا جميعا نقوم بعملنا إذ أن رفاهية الأطفال هي قمة أولوياتنا ونحن نبذل ما بوسعنا".



و قالت ليش إن إدارة المدرسة استنبطت خطة سريعة بعد تلقيها معلومات أن المدراس سيتم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وفي الحال تم التوصل إلى خطة لتوصيل الوجبات المدرسية.



واضافت لصحيفة إندبندنت: "نحن ملتزمون قانونيا بإطعام الأطفال الذين يستحقون وجبات مدرسة مجانية، وعلينا إيصالها لهم بغض النظر عن الطريقة، هناك الكثير من الفقر في المنطقة التي توجد فيها المدرسة، وبعض العائلات تكافح لسد حاجاتها".



ومع الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة، أعربت المدارس عن قلقها بشأن الأطفال الذين يتلقون وجبات مجانية من المدرسة. ولعلاج هذه المشكلة، أعلنت الحكومة عن برنامج لتزويد الطلاب الذين يستحقون الوجبات المدرسية المجانية بكوبونات أسبوعية قيمتها 15جنيهاً.