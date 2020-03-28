معركة بالأسلحة النارية في سوهاج.. مقتل 3 وإصابة 5 بينهم سيدة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، بينهم سيدة، بطلقات نارية في قرية أولاد شلول بدائرة مركز سوهاج، بعد نشوب معركة بين أبناء عمومة، تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلية بحوزتهم، بسبب خلاف على فاصل حد في الأرض الزراعية.

وحسب صحيفة المصري اليوم، تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالقرية، ووجود قتلى ومصابين.

وأسفرت الواقعة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بأعيرة نارية. وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات سوهاج العام، وسوهاج الجامعي، والهلال، وتم فرض وجود أمني مكثف داخل القرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وتبين أن الطرفين وقعت بينهما مناوشات ومشاجرات منذ 15 يوماً، وجرى تنفيذ حملة أمنية عليهما، وضبط بحوزتهما عدد من الأسلحة النارية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.