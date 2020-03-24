الهند تحظر على مواطنيها الخروج من المنازل لمدة 21 يوماً

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقاً تاماً اعتباراً من منتصف الليل ولمدة 21 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون، وجهها لمواطني بلاده: "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم".



وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات.