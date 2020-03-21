"تحيا مصر" يستقبل التبرعات لمواجهة كورونا

المصدر: القاهرة - متابعات

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن هناك حساباً خاصاً بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية.

وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشاد المجلس بـ"هذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية"، بحسب البيان.