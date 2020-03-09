مصر تعلن تعليق جميع الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، بحسب بيان رسمي أصدره مجلس الوزراء المصري، ونشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 55 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها معملياً لفيروس كورونا، 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيراً إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها.

وأضاف أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أي أعراض، وتم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.