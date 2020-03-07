وفاة نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: طهران - أ ف ب

توفيت نائبة إيرانية، اليوم السبت، جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، لتصبح واحدة من بين مسؤولين إيرانيين عدة قضوا جراء الفيروس المتفشي في البلاد.



والنائبة هي فاطمة رهبر البالغة من العمر 55 عاماً، وهي محافظة انتخبت أخيراً نائبة في مجلس الشورى عن العاصمة طهران، وهي ثاني نائب إيراني يتوفى جراء الفيروس وواحدة من بين سبعة مسؤولين إيرانيين قضوا بالمرض منذ بدء تفشيه منتصف فبراير الماضي في إيران.



وتجهد إيران لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي أصاب حتى الآن 5823 شخصاً، وقتل 145 في إيران، بحسب حصيلة السبت.



وأغلقت إيران المدارس والجامعات وعلقت مناسبات رياضية وثقافية مهمة وقلصت ساعات العمل في أنحاء البلاد لاحتواء توسع العدوى التي طالت محافظاتها الـ31.