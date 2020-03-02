أطلق النار ابتهاجاً بمولود جديد فقتل ضيفاً وأصاب آخر بمصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص قام بإطلاق النار خلال احتفال بقدوم مولود جديد في محافظة الفيوم، فتسبب في إصابة اثنين من ضيوف الحفل، وتوفي أحدهما متأثراً بإصابته.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه في إطار جهود الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من أحد المستشفيات بوصول سائقين - مقيمين بدائرة المركز - مُصابين بطلقات نارية بالرقبة والرأس، تبين بعد الانتقال والفحص أنه أثناء وجود المُصابين بحفل أقامه أحد الأشخاص مُقيم بالعنوان نفسه ابتهاجاً بمولوده الجديد، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بالحفل، ما أدى لإصابتهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد مُطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه (عامل - مُقيم بالعنوان ذاته)، وتم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام (بندقية آلية) كانت بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم، وفي وقت لاحق وردت إشارة من المستشفى تفيد بوفاة أحد المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتولت النيابة المصرية التحقيق.