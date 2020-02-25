مستشفى يتحول إلى إحدى بؤر فيروس كورونا في إيطاليا

المصدر: روما - أ. ف. ب

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، أن سبب نشأة إحدى بؤر فيروس كورونا الجديد في شمال إيطاليا، هو إدارة غير مطابقة للمعايير "لأحد المستشفيات".



وقال كونتي، رداً على سؤال، خلال مقابلة تلفزيونية: "إحدى بؤر المرض، في شمال البلاد، مرتبطة بمستشفى لم يحترم المعايير"، من دون تحديد اسم المستشفى.



وبعد فرض حجر صحي على 11 بلدة في شمال البلاد، أي عزل أكثر من 50 ألف شخص، أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تتخذ تدابير صارمة لاحتواء وباء كوفيد-19.



ووفقاً لآخر إحصاءات وزارة الصحة الإيطالية، فقد تم التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في لومبادريا (172 إصابة)، وفينيتو المجاورة (32 إصابة).

وأعلنت السلطات الإيطالية، أمس، وفاة الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.