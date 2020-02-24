بالصور.. كلب تائه يسلم نفسه للشرطة لتسليمه لمالكه

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

فاجأ كلب أميركي أحد مراكز الشرطة في ولاية تكساس بالدخول، ومن ثم قام بالتوجه إلى المكان المخصص للإبلاغ عن المفقودين، ووضع رجله على جهاز الإبلاغ للتسجيل عن حالات المفقودين.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ضباط مركز الشرطة أصيبوا بالذهول عندما دخل الكلب "شيكو" وتوجه إلى مكبر الصوت بهدوء في مركز شرطة تكساس ووضع رجله على العداد للإبلاغ عن نفسه في عداد المفقودين، حيث أظهر أنه يدرك ما يفعل عندما يفقد مالكه.

كان الرقيب روستي مارتين من أوائل الضباط الذين قابلوا شيكو، وعبر عن سعادته بالمساعدة.

وأوضح الرقيب: "لم يبد شيكو حزيناً على حالته المفقودة على الإطلاق، بل كان الأمر كما لو أنه خرج للتو في نزهة في الحي وقرر أن يقوم بزيارة لطيفة لضباط مركز الشرطة".

وفي وقت لاحق تذكر شيكو مكان منزل مالكه، وتمكن من العودة إلى المنزل.

وقال الرقيب مارتن: "استجاب المالك في اليوم التالي، حيث كان كلبه قد عاد إلى المنزل، الذي يقع على بعد ميل من مركز الشرطة".