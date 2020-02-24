حقيقة إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر ما تردد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، مؤكداً أن "الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام خطأ، ولم يتم تنفيذ حكم الاعدام حتى الآن" .



وكان قد صدر حكمان نهائيان بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".



وأدين عشماوي وآخرون بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كما اتُهمَ بالمشاركة في قضية "أحداث الفرافرة" التي قتل فيها 21 فرداً من قوات حرس الحدود المصرية.