الشرطة في ليسوتو توجه لرئيس الوزراء تهمة قتل زوجته

المصدر: ماسيرو - رويترز

قال نائب مفوض الشرطة في مملكة ليسوتو اليوم الخميس، إن رئيس وزراء البلاد توماس ثاباني سيُتهم قريبا بقتل زوجته.

وقتلت السيدة الأولى السابقة ليبوليلو ثاباني بالرصاص في يونيو 2017 قرب منزلها في ماسيرو. واحتجزت الزوجة الحالية لرئيس الوزراء ميسايا تاباني هذا الشهر واتهمت بالتحريض على الجريمة.

وقال نائب المفوض باسيكا موكيتي «سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء. الشرطة تعد التوجيهات وسيتم اتهامه على الأرجح غدا».

وأعلن ثاباني (80 عاما) اليوم الخميس أنه سيستقيل بنهاية يوليو بدعوى تقدمه في السن.

وتأتي استقالة ثاباني بعد أيام من مطالبة المجلس التنفيذي في حزبه بتنحيه على الفور.

وقال رئيس الوزراء للإذاعة الرسمية «خدمت بلدي بجد، عملت من أجل ليسوتو سلمية ومستقرة، اليوم...مع تقدمي في السن فقدت معظم طاقتي...لذلك أتقاعد كرئيس وزراء اعتبارا من نهاية يوليو».

ومن المنتظر أن يمثل ثاباني أمام المحكمة في الاتهامات الموجهة له بالقتل غدا الجمعة.

وتقول الشرطة إن ميسايا تاباني استأجرت ثمانية قناصين لاغتيال السيدة الأولى السابقة لكنها لم تكن موجودة وقت إطلاق الرصاص ونفت ضلوعها في القتل.

وتزوجت ميسايا تاباني رئيس الوزراء توماس تاباني في عام 2017 واختبأت منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عقب استدعاء الشرطة لها لاستجوابها في حادث إطلاق النار على السيدة الأولى السابقة ليبوليلو تاباني.

وسلمت تاباني نفسها قبل إسبوعين ومثلت أمام القضاء مصفدة اليدين في ظل حراسة مشددة من الشرطة.

وقالت المحكمة إن ميسايا تاباني تتمتع بحق طلب الإفراج بكفالة، ولكن نائب مفوض الشرطة قال إنهم سيعترضون على أي طلب للإفراج بكفالة لأن المتهمة كانت فرت إلى خارج البلاد في السابق.

وكانت الزوجة السابقة لرئيس الوزراء قُتلت في يونيو من عام 2017، وتزوجته ميسايا بعد فترة وجيزة من الوفاة، وقبيل أن يبدأ ولايته الثانية في منصبه بالمملكة الصغيرة المحاطة تماماً بدولة جنوب إفريقيا.