بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في 17 مارس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت متحدثة باسم محكمة القدس المحلية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر عقد الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد في 17 مارس المقبل.



وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، قد قدّم في 28 يناير الماضي، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، بعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية.

واتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا فساد، بعد أن زُعم أنه قدم خدمات سياسية مقابل تغطية صحافية إيجابية وساعد رجال أعمال أثرياء في مقابل هدايا.



وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء أثناء الخدمة.

ولم يطلب من نتنياهو الاستقالة كرئيس للوزراء عندما تم توجيه الاتهام إليه.

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي، فإنه يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه، حتى إدانته رسميا، من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

