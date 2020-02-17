بالفيديو.. رجل شجاع يعرقل لصاً هارباً بعربة تسوق

المصدر: ترجمة: عوض خيري

استطاع متسوق شجاع اعاقة أحد اللصوص الهاربين من أحد مراكز التسوق بعد أن دفع بسيارة تسوقه امام اللص ليوقعه أرضاً، وساعد الشرطة على القبض عليه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيو أن الحادثة وقعت في موقف سيارات مركز تسوق في ولاية جورجيا الأميركية. وقدمت الشرطة شكرها لهذا المتسوق الشجاع، المجهول الهوية "لدقة توقيت" الاعاقة من أفعاله، إلا أن الشرطة لم تشجع الجمهور على التدخل في مثل هذه الحالات.

وتم توجيه الاتهام إلى ماركوس سميث، 41 عاماً، بجريمة سرقة المتجر. وتم تقديم العلاج للمشتبه به في الموقع من قبل المسعفين، لكنه لم يصب بأذى.

وتُظهر لقطات الفيديو رجل يهرب في موقف سيارات مركز تسوق مزدحم وينطلق بسرعة ومن خلفه رجل شرطة يطارده. ولاحظ المتسوق ما يجري أمامه، وفي لحظة حاسمة من التفكير السريع دفع بعربة التسوق الخاصة به نحو المشتبه به واوقعه أرضاً، وبعد لحظات وصل ضباط الشرطة ليقبضوا على اللص.