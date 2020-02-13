زواج بقرار جمهوري.. السيسي يوافق على زواج دبلوماسي مصري من جزائرية

المصدر: متابعات –سمير سعيد

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على زواج موظف دبلوماسي من امرأة أجنبية، حيث أصدر القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـمحمد حسانين محمد إسماعيل، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية والصحف المصرية، القرار بتاريخ اليوم.

وينص قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، في المادة 76 منه «يُعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية».

ورفضت المحكمة الدستورية المصرية الطعن على هذا النص في 2012، وأكدت أنه «إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية».