فك لغز جريمة "حدائق الأهرام".. الزوج قتل زوجته وقفز بابنتهما منتحراً من الطابق الرابع

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل العثور على زوج وزوجته وابنتهما الرضيعة مقتولين في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المصري أخيراً، وتوصلت التحقيقات إلى أن الزوج هو منفذ الجريمة، حيث قتل زوجته خنقاً بـ"كوفية"، واحتضن ابنته "الرضيعة"، وقفز بها من الطابق الرابع ليسقط جثة هامدة هو وابنته.

وذكرت التحقيقات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أن الزوج يدعى "أشرف .ص"، 45 عاماً، والزوجة تدعى "إيمان.م" 35 عاماً، والطفلة الرضيعة تدعى "نجوى"، 9 أشهر، لافتة إلى أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من أهالي عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، إلى شرطة النجدة، يفيد بالعثور على ثلاث جثث للزوج والزوجة والطفلة الرضيعة، وانتقل فريق من المباحث بصحبة المعمل الجنائي، والنيابة العامة، وجرى فرض طوق أمني في محيط الحادث، ورفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب ديون تعاملاته مع مقاولين آخرين تصل إلى 31 مليون جنيه مصري، فقرر قتل زوجته وطفلته، ثم انتحر بعد كثرة مطالباته بإعادة الأموال إلى أصحابها وعدم قدرته على السداد.