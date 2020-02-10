مصرع 11 مصرياً في حادث مروري بسبب السرعة الزائدة

المصدر: القاهرة - د ب أ

لقي 11 مصرياً مصرعهم وأصيب 10 آخرون، في حادث تصادم مروري بمحافظة المنيا (300 كم جنوب القاهرة).



وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الحادث نجم عن تصادم بين حافلتين على الطريق الدائري بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا، والمؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، حسب شهود عيان والتحقيقات المبدئية.



ووفق المصدر، دفعت السلطات على الفور بسيارات الإسعاف لنقل المصابين الى مستشفى المنيا العام، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وإلى المستشفى الذي شهد تكثيفاً أمنياً كبيراً لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.