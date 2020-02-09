ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 811 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 37 ألفاً و198 شخصاً، وفق لجنة الصحة الوطنية بالصين.
وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم - إن عدد الوفيات ارتفع إلى 811 شخصاً، بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصاً.
811 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين
ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 811 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 37 ألفاً و198 شخصاً، وفق لجنة الصحة الوطنية بالصين.