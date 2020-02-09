811 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: بكين - وكالات

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 811 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 37 ألفاً و198 شخصاً، وفق لجنة الصحة الوطنية بالصين.



وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم - إن عدد الوفيات ارتفع إلى 811 شخصاً، بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصاً.

