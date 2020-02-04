هونغ كونغ تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد

المصدر: بكين - وكالات

سجلت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أول وفاة بفيروس كورونا الجديد، فيما فُرضت قيود على حركة التنقل في مدينتين أخريين بعيدتين عن بؤرة الفيروس، تضم إحداهما موقع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية.



وأعلنت هونغ كونغ وفاة رجل في الـ39 من العمر، بعد أن كانت قد أغلقت كل المعابر مع الصين القارية، باستثناء اثنين، لمنع انتشار الفيروس.



وانتقل الفيروس حتى الآن إلى أكثر من 20 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، كما دفع بالعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات من وإلى الصين.



وأعلنته السلطات الصحية الصينية، اليوم، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 425 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 20 ألفاً و438 مصاباً.



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية الصينية أنه تم تسجيل 64 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، جميعها في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، التي تم اكتشاف الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.