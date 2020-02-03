رئيس منظمة الصحة العالمية ينفي إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصيب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بنوبة من السعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف، اليوم الاثنين، لكنه طمأن الحاضرين قائلاً: "لا داعي للقلق، لست مصاباً بفيروس كورونا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وذكرت المنظمة، أنها تعمل على مدار الساعة مع عمالقة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المميت، وحذرت من مخاطر "انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة" في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات بالفيروس في الصين إلى نحو 361 شخصاً، وارتفع عدد الإصابات إلى 17200 حالة.

وقال تيدروس في ملاحظاته الافتتاحية أمام الاجتماع: "لقد عملنا مع شركة غوغل للتأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول فيروس كورونا يرون معلومات منظمة الصحة العالمية في قمة نتائج البحث".

وتابع: "لقد اتخذت منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك خطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة".