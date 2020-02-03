الصين تؤكد حاجتها المُلحّة إلى أقنعة واقية من فيروس كورونا

المصدر: بكين - أ ف ب

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، حيث بلغ 361 وفاة، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفاً.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في ايجاز صحافي: «ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية».