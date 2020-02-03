الصين تتهم أميركا بنشر الذعر حول فيروس كورونا الجديد

المصدر: بكين - د ب أ

قالت الصين إن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم أي مساعدة ملموسة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، وبدلاً من ذلك تعمل على «نشر الذعر».



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ: «على حد علمي، الحكومة الأميركية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد».



وأضافت: «على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التى تعلن عن حظر دخول المواطنين الصينيين، عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر، إضافة إلى القيود التجارية ضد الصين».



وأوضحت أن الصين على ثقة بأنها ستفوز في الحرب ضد هذا الوباء، وتحمي حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها.



وأضافت أن البلاد في حاجة لأقنعة الوجه الطبية وسترات وقائية ونظارات للحماية.