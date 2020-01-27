وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 80 شخصاً في الصين

المصدر: بكين - وام

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 80 شخصاً، فيما تأكد إصابة 2761 حالة بينها 461 إصابة بحالة حرجة.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و3806 حالات جديدة يشتبه في إصابتها و24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها بمقاطعة هوبي في وسط الصين.



وأضافت اللجنة أن 51 شخصاً تعافوا من الإصابة، ولايزال هناك نحو 5794 مريضاً يشتبه في إصابتهم بالفيروس.