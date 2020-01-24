بابا الفاتيكان يدين النهم لـ«الثرثرة والنميمة» على مواقع التواصل

المصدر: روما - د ب أ

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول النهم لـ«الثرثرة والنميمة» والقصص الملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحبر الأعظم /83 عاما/ اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتواصل الاجتماعي: «بتجميع معلومات غير متحقق منها، وتكرار مناقشات تفتقر إلى الأصالة والمقنعة بشكل مضلل، وإرسال رسائل قاسية ومليئة بالكراهية، لا نساعد بهذا في نسج تاريخ الإنسانية ولكننا نجرد آخرين من كرامتهم».

وأضاف: نحن بحاجة للشجاعة لرفض القصص الخاطئة والشريرة«.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية إن منصات التواصل اليوم لا تتمخض عن قصص لتعزيز الروابط الاجتماعية. وأضاف:»(ولكننا) نجد قصصا مدمرة واستفزازية تمزق وتكسر الخيوط الهشة التي تُجمعنا معا كمجتمع".