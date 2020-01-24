بالفيديو.. امرأة صينية تأكل الخفاش.. وعلماء يعتبرونه سبب انتشار "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس، أن العلماء ربطوا انتشار فيروس كورونا القاتل، بالثدييات الطائرة، حيث نشرت الصحيفة مقطع فيديو لامرأة صينية وهي تأكل خفاشاً كاملاً في أحد مطاعم البلاد.

وأضاف العلماء أنه إن تم التوصل إلى حمل الخفافيش للفيروس، فإنه ينتقل إلى الانسان من خلال تناول بعض الصينيين للخفافيش.

وتابع العلماء أن الفيروس، الذي يسبب الالتهاب الرئوي، غامض وغير مفهوم، معربين عن خشيتهم من احتمال انتقاله إلى الانسان عبر الخفافيش أو الثعابين.

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