بالفيديو.. الناس يتساقطون في شوارع مدينة صينية نتيجة الإصابة بـ"كورونا"

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ظهرت مقاطع فيديو مزعجة لتظهر أن الناس ينهارون في شوارع مدينة ووهان الصينية في مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عشرات مقاطع الفيديو التي تم تمييزها على أنها قادمة من ووهان تُظهر أشخاصاً يرقدون في الشارع أو ينهارون في المكان الذي يقفون فيه بينما يهرع أشخاص مقنعين الوجه للمساعدة.

تسببت السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو مرض شبيه بالسارس يهاجم الجهاز التنفسي، في مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة 800 شخص في جميع أنحاء العالم.

وليس من الواضح أين أو متى تم التقاط جزء كبير من اللقطات بدقة، على الرغم من أن كل ذلك يبدو أنه جاء من الصين.

ووضعت ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، في حالة إغلاق تام، حيث تم إغلاق الطرق وإلغاء القطارات وإغلاق المطارات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.