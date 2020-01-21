5 قتلى في انفجار قنبلة يدوية بحفل زفاف سوداني

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلنت الشرطة السودانية أن أحد عناصر قوات الأمن السودانية فجّر قنبلة يدوية خلال حفل زفاف في الخرطوم، فقُتل مع أربعة أشخاص آخرين.



ولم يتضح بعد إن كان التفجير الذي وقع في ضاحية الحاج يوسف في شرق الخرطوم متعمّداً.



وأفادت وزارة الصحة بأن الحادثة أسفرت عن إصابة 40 شخصاً بجروح.



وقالت الشرطة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "في نحو الساعة السادسة مساء الإثنين 20 يناير 2020، وأثناء حفل خاص بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف، انفجرت عبوة قرنيت (قنبلة) كانت بحوزة نظامي حضر إلى مكان الحفل، ونتج عن ذلك وفاة أربعة من الحضور بإصابات متفاوتة، وفور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج، وباشرت وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق والتحري، وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشقلة بدائرة الاختصاص".