السودان.. الصادق اﻟﻤﻬﺪي ﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻮﻻة ﺣﺎل ﺣﺪوث «أي ﻛﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻲ»

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

اشترط رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي في تعيين الولاة بإعطاء حزبه الأغلبية أو قيام انتخابات مبكرة في حالة تعذر ذلك، وعزا ذلك بأن حزب الأمة يمتلك تأييداً شعبياً كبيراً، وفاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1986م.

وقال المهدي ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺤﺎﺿﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻨﺎﺭ مدينة سنجة، نحن نعتقد بأننا أكثرية وأي «كاني ماني» ندعو إلى انتخابات مبكرة ﻟﺤﺴﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، مشددا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اختيار ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺜﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ.

ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﺃﺭﺟﻌﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.

ورفض المهدي مطالب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو التي اشترط فيه علمانية أو تقرير المصير، بجانب بدء إجراء برنامج الدمج والتسريح، وزاد «أي شخص عنده برنامج سياسي غير السلام، هذا مكانه ما بعد الفترة الانتقالية».

تجدر الإشارة إلى أن الصادق المهدي كثيرا ما يلجأ، إلى استخدام اللهجة المحكية أو الدارجة أو العامية خلال مخاطبته جماهير حزبه أو اللقاءات الصحافية، وعبارة «أي ﻛﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻲ» التي استخدمها، تعني إي محاولة للالتفاف أو التحايل في الأمر.