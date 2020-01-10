ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

المصدر: سول - رويترز

قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاده.

وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحافيين أن الرئيس الأميركي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية مضيفا أنه سلمها أمس الخميس.

وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية "اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونغ أون وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة".

ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الثامن من يناير على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبدا. وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاما وفقا لسجلات الحكومة الأميركية.

ولم يذكر تشونغ إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.