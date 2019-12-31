تحرش بابنته.. ولي أمر يقتحم مدرسة ويطعن طالباً داخل لجنة امتحان

المصدر: متابعات –سمير سعيد

اقتحم ولي أمر ونجله في محافظة الدقهلية المصرية، اليوم، مدرسة ثانوية صناعية حكومية، حيث طعن ولي الأمر طالب بسلاح أبيض أثناء أداء الامتحان العملي بعد اتهامه الطالب بالتحرش بابنته بالمدرسة المجاورة.

وقالت صحيفة "الوطن المصرية إن سلطات الأمن تلقت بلاغاً يفيد باقتحام ولى أمر ونجله لجنة امتحانات بمدرسة ثانوية صناعية معمارية، واعتدى ولي الأمر بالضرب على طالب أثناء أدائه الامتحان وطعنه بآلة حادة، مما تسبب في إصابة بجرح قطعي بالجانب الأيمن، وتم نقله للمستشفى، وقرر الأطباء تحويله لمستشفى طوارئ لحاجة للعرض على جراحة قلب وصدر.

وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت قوات الأمن من القبض على ولي الأمر، الذي اتهم الطالب بمعاكسة ابنته بالشارع عدة مرات، ورغم تهديده من قبل بعدم التعرض لها إلا أنه استمر في فعله.

وبحثت وزارة التعليم المصرية الواقعة، واطمأنت على حالة الطالب، حيث أن حالته مستقرة وتلقى العلاج المناسب، فيما تقرر استبعاد مدير المدرسة ومسؤول الأمن بالمدرسة وإحالتهما للتحقيق، وكذلك الملاحظين باللجنة للسماح لولي الأمر ونجله بالدخول للمدرسة والاعتداء على الطالب داخل اللجنة.