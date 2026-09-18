مدارس تعتمد موافقة إلكترونية مسبقة لمشاركة الطلبة في رحلات العام الدراسي

أبلغت إدارات عدد من المدارس أولياء الأمور ببدء تنظيم الرحلات المدرسية الداخلية للعام الدراسي 2026–2027، وربطت مشاركة الطلبة باستبيانات إلكترونية تحدد موقف الأسر من انضمام أبنائها إلى الرحلات، فيما اعتبرت عدم تعبئة الاستبيان من جانب ولي الأمر موافقة على مشاركة الطالب في جميع الرحلات التي تنظمها المدرسة طوال العام الدراسي.

وأوضحت المدارس، في تعميمات اطّلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الرحلات المقررة ستُنفذ خلال ساعات الدوام المدرسي الرسمي، وتتوزع أهدافها بين الجوانب العلمية والاستكشافية والاطلاعية، بما يحولها من نشاط ترفيهي منفصل إلى امتداد للعملية التعليمية، يربط ما يتعلمه الطالب داخل الصف بالتجارب والمواقف الواقعية خارجه.

ودعت المدارس أولياء الأمور الذين لا يرغبون في مشاركة أبنائهم في الرحلات المدرسية إلى تسجيل موقفهم عبر الاستبيانات الإلكترونية المخصصة لذلك، مؤكدة أن عدم تقديم طلب بعدم المشاركة سيُعامل باعتباره موافقة من ولي الأمر على انضمام ابنه إلى الرحلات التي تنظم خلال العام.

وحددت المدارس ثلاثة أهداف رئيسة للرحلات، تشمل دعم العملية التعليمية وربط التعلم بالتجارب الواقعية، وإثراء معارف الطلبة وتنمية مهاراتهم، إلى جانب توسيع ثقافتهم وخبراتهم بما يدعم مساراتهم العلمية والمهنية مستقبلاً.

وأكدت أن الرحلات ستُنظم داخل الدولة، وفي إطار البرنامج المدرسي، بما يتيح للطلبة التعرف ميدانياً إلى مواقع ومؤسسات وتجارب ترتبط بالمحتوى التعليمي أو تسهم في توسيع مداركهم ومعارفهم، والاستفادة من التعلم المباشر خارج البيئة الصفية التقليدية.

وفي جانب متصل، نبهت المدارس أولياء الأمور إلى أن بعض الرحلات قد تخضع للتوثيق بالصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية مشاركة جانب من هذه المواد مع جهات إعلامية داخل الدولة، بهدف إبراز الأنشطة والفعاليات والبرامج التعليمية التي تنفذها المدارس.

وشددت على أهمية اطلاع الأسر على تفاصيل الاستبيانات وآلية الموافقة المعتمدة، لاسيما أن عدم تعبئتها لا يعني غياب موقف ولي الأمر، وإنما يُفسر وفق الآلية المعلنة باعتباره موافقة على مشاركة الطالب في الرحلات المدرسية طوال العام الدراسي.

ويأتي تنظيم الرحلات ضمن توجه المدارس إلى توسيع نطاق التعلم التطبيقي، وإتاحة فرص تعليمية تتجاوز حدود الصف الدراسي، عبر إكساب الطلبة خبرات مباشرة تعزز المعرفة والمهارات، وتربط المحتوى الأكاديمي ببيئات وتجارب واقعية.