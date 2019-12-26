"نائبة ضرب النار" تسلم سلاحها وتعتذر.. والأمن المصري يٌلغي ترخيصها

المصدر: متابعات – سمير سعيد

كشفت عضو مجلس النواب المصري، نوسيلة إسماعيل، صاحبة واقعة إطلاق النار في حفل خطبة ابنتها، أنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار إلى الجهات الأمنية.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن نوسيلة إسماعيل أضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، أن الأمن أبلغها بإلغاء الترخيص، مشيرة إلى أن "الاعتذار من شيم الرجال، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة".

وكررت النائبة اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها الفلاحين وفرحتها بابنتها الأولى، "إذ أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية"، حسب قولها.

وأوضحت أنها تعتذر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة.

وكانت النائبة نوسيلة إسماعيل أطلقت أعيرة نارية من بندقية "خرطوش" من شرفة منزلها، وصورت الواقعة فيديو ونشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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