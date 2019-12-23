بالفيديو.. برلمانية تطلق النار من شرفة منزلها احتفالاً بخطبة ابنتها

المصدر: متابعات –سمير سعيد

علقت البرلمانية المصرية، نوسيلة إسماعيل، عن الفيديو المتداول لها وهي تّطلق "خرطوش" من شرفة منزلها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة قناة "الحدث اليوم" المصرية، مع الإعلامي سيد علي.

وقالت إسماعيل أن سبب إطلاق النار كان حفل خطوبة ابنتها، وأن السلاح كان مرخصاً، وأنها تتبع القانون، إلا أن الإعلامي سيد علي، اعترض على طريقة ردها، فيما أكدت البرلمانية أن من حقها إطلاق النار طالما معها رخصة سلاح وأنها تطلقه من منزلها، وتابعت أنها كانت تتوقع أن يحدث مقطع الفيديو هذا الدوي الإعلامي وأنها كانت تنتظر ذلك.

وانتهت مداخلة البرلمانية المصرية بمشادة كلامية على الهواء، حيث قام الاعلامي بإنهاء المكالمة، بعد أن أوضح أن إطلاق النار بشكل عام في الأفراح والحفلات مخالف للقانون المصري.