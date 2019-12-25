غرق 3 من أسرة واحدة في مسبح فندق بإسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أفراد من أسرة "أميركية – بريطانية" غرقوا في حمام سباحة خاص بأحد الفنادق عشية عيد الميلاد (الكريسماس) بينما كانوا في عطلة في إسبانيا.

وقالت التقارير الإعلامية نقلاً عن السلطات المحلية، إن الحادث وقع في بلدية ميخاس في كوستا ديل سول في جنوب البلاد، وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ بأن سبب الحادث لم يعرف بعد، ولكن لم يتم استبعاد وجود مشكلة في المضخة الخاصة بحمام السباحة.



وواجهت فتاة في التاسعة من العمر مشكلة في البداية داخل المسبح، حسبما ذكرت صحيفة "سور" وغيرها من وسائل الإعلام نقلا عن الشهود، وحاول والدها وشقيقها (16 عاما) إنقاذها ولكن انتهى الأمر بغرقهم الثلاثة .



وقالت إدارة فندق "كلوب لا كوستا" إن الموظفين وطبيباً هرعوا على الفور لمساعدة النزلاء بعد انطلاق الإنذار، غير أن محاولات إنعاش الضحايا باءت بالفشل، فيما يتم علاج الشهود خصوصاً الأم وطفلها الثالث نفسيا .