الصوماليون يحاربون الجراد بـ«أكله»

المصدر: مقديشو - د ب أ

بدأ سكان بلدة تقع بوسط الصومال، محاصرة بالجراد، في استخدام أسلوب غير تقليدي لمحاربة هذه الحشرات المدمرة، ألا وهى أكلها!!

وشرع سكان بلدة أدادو فى أكل حشرات الجراد التي غزت بلدتهم ومناطقهم الريفية، واعتبر العلماء الإسلاميون أن تناول هذه الحشرات حلال ومن المسموح تناولها.

وانتشرت صور السكان وهم يطهون هذه الحشرات ويتناولونها على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون على نطاق واسع.

ووصف بعض السكان هذه الحشرات بأنها«شهية».

وتحب بعض الشعوب تناول الجراد كنوعٍ من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون، كما أنّه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والصوديوم والحديد، وأفضل الأوقات لصيده بعد الغروب؛ حيث إنّه يكون في حالة من السبات ويمكن اصطياده بسهولة.